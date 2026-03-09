El Mate Bingo por el Día de la Mujer contó con masiva participación

En el marco de las políticas de participación comunitaria y acompañamiento integral impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz que conduce el gobernador Claudio Vidal, se realizó una jornada recreativa y de encuentro destinada a reconocer el rol de las mujeres en la comunidad.

El Mate Bingo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora “8M, Mujeres que trascienden”, organizado por los Centros Integradores Comunitarios de Río Gallegos, se llevó adelante este domingo en el CIC “Nuestra Señora del Carmen”, con una importante convocatoria de vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad.

La propuesta invitó, a través de la recreación y el homenaje, a compartir una jornada de encuentro, participación y reconocimiento a las mujeres de nuestra comunidad; generando un espacio para acompañar, visibilizar y fortalecer el trabajo, la salud y el desarrollo de las mujeres.

La jornada contó con la fiscalización de los sorteos y el bingo por parte de la Lotería para Obras de Acción Social de Santa Cruz, y tuvo numerosos premios y sorteos extras. En este contexto, distintos organismos provinciales acompañaron la actividad con propuestas para toda la familia.

El Consejo Agrario Provincial participó con actividades recreativas y entrega de plantines; mientras que la Subsecretaría de la Juventud de Santa Cruz dispuso un espacio de sala gamer. También se ofrecieron espacios recreativos para las infancias a cargo de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación de Santa Cruz, junto a la participación de emprendedoras locales independientes, quienes pudieron exhibir y comercializar sus productos.

La jornada incluyó además distintas presentaciones artísticas, con el show en vivo de La Karito, quien interpretó clásicos de la cumbia; la presentación del grupo de danzas DSH; y el cierre a cargo de Las Muñecas de Giulli. También se vivieron momentos emotivos con la lectura de poemas que homenajearon de manera sentida a las mujeres.

Participaron de la actividad la Ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración Luisa Cárdenas; la Secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local Cecilia Cortés; la Subsecretaria de Abordaje Territorial Karina Gómez; la Subsecretaria de Gestión y Coordinación, Macarena Rosas; la Directora provincial de Promoción y Participación Territorial Natasha Sesnic; la Directora de Instituciones y Organizaciones Sociales Claudia Quinchaman; los Directores de los CIC locales Ivana Alvarez; Pedro Díaz; Jorgelina Montes; Estefanía Castreje; Lucía Soto y Franco Zabala.

En este contexto, la Subsecretaria Gómez expresó: “Se acercaron las familias a participar de esta jornada y nos pone muy contentos la gran convocatoria. Ayer también tuvimos una actividad con gran recepción en el CIC Fátima, lo que representa que los Centros Integradores Comunitarios son importantes espacios de encuentro para los vecinos y una manera de acercar el Estado y sus políticas públicas”.

Finalmente, la funcionaria destacó el acompañamiento de cada agente participante, así como el impulso de la ministra Cárdenas para llevar adelante este tipo de propuestas: “Hoy vinieron de todos los barrios a disfrutar de este mate bingo desde muy temprano; y los equipos de todos los CIC de la ciudad se sumaron a colaborar en esta fecha tan importante”.