El Lic. Manuel Belgrano visita Caleta Olivia

El chozno nieto del General Manuel Belgrano arribó a la ciudad y fue recibido por el intendente Pablo Carrizo. El encuentro fue organizado por la Asociación Belgraniana y la visita incluye conferencias y charlas en escuelas.

En la tarde de hoy 2 de septiembre el socio fundador del Instituto Nacional Manuel Belgrano compartió una charla con integrantes de la Asociación local y miembros del gabinete municipal. El intendente junto al jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia y la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Andrea Bayón entregó las declaraciones de interés municipal y provincial por su paso por la ciudad. También fue parte de la reunión del jefe de Ministros del Gobierno Provincial Daniel Alvarez y la diputada por Municipio Patricia Urrutia.

El tataranieto de la hija del prócer regaló libros al Intendente y recibió una placa de reconocimiento. Es la primera vez que llega a esta ciudad, habiendo visitado anteriormente Río Gallegos y El Calafate. Visitará cuatro escuelas y el miércoles 3 de septiembre a las 19:00 horas brindará una conferencia en el marco de la 36° Feria del Libro en Ce.M.E.P.A.

Estas actividades se realizan “divulgando un poco la historia fundacional de nuestra patria. Estoy muy contento de estar hoy acá, poder ir a las escuelas y hablar al público”. En este sentido, Belgrano se refirió a la necesidad de invertir en investigación ante la disolución de institutos históricos. “No vamos a abandonar un legado que tenemos de 81 años. El instituto nació como una asociación civil el 22 de junio de 1944 y es un legado enorme que tenemos con el General Belgrano y con quienes antecedieron. Nos va a costar un poco para acomodar y para seguir con la investigación y divulgación”.

Como mensaje a niños y jóvenes, el licenciado remarcó que “el futuro está en estudiar, Belgrano fue de los primeros educadores e incorporó materias. Creó escuelas y es muy importante el reconocimiento a su formación, tuvo esa oportunidad de destacarse, más allá del talento”.