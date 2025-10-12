El Jefe de Gabinete destacó la labor de la Unidad de Bomberos en el 40° Aniversario de El Chaltén

En el marco de las celebraciones por el 40º Aniversario de la localidad de El Chaltén, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, acompañó a los integrantes de la 17ª Unidad de Bomberos, destacando el rol fundamental que cumplen en la comunidad.

La presencia de Álvarez, en representación del Ejecutivo Provincial, en este acto central subraya el reconocimiento y el apoyo del Gobierno de Santa Cruz a la labor esencial que desarrollan los bomberos, especialmente en una zona de alto flujo turístico y en un entorno natural complejo, como el que rodea a la “capital del Trekking”.

Reconocimiento a la labor y el compromiso

Durante el encuentro, Daniel Álvarez compartió la celebración con el personal de la Unidad, que conmemora un hito clave en la historia de la localidad. La 17ª Unidad de Bomberos no sólo realiza tareas de prevención y combate de incendios, sino que también es crucial en operativos de rescate en montaña, asistencia y protección civil.

Por último, el jefe de Gabinete Álvarez destacó “el profesionalismo, la vocación de servicio y el valor con el que el personal de la Unidad protege a los vecinos y a los miles de visitantes, que llegan a El Chaltén cada año”.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.