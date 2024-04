El Jazz como inspiración: Santiago Silva cuenta su trayectoria musical

El Profesor Santiago Silva, músico y amante del jazz, compartió su pasión y trayectoria en el marco del Día Internacional del Jazz en una entrevista con Voces y Apuntes.

Para Silva, el jazz no es solo un género musical, es un universo de experiencias que se entrelazan desde su infancia hasta el presente. “Escucho jazz desde muy chico”, dice, rememorando cómo su abuelo le introdujo en este mundo fascinante mediante videos y discos. Su primer contacto más profundo con el género ocurrió después de terminar la secundaria, cuando se mudó a La Plata para estudiar música en la Facultad de Bellas Artes. “En ese primer año, mi abuelo me regaló un disco de Miles Davis, que él consideraba el más importante de la historia del jazz. Fue como una bomba cerebral a mis oídos”, comenta Silva.

A pesar de su tardía incursión en el jazz, Silva encontró su camino a través del estudio y la práctica. Después de años de dedicación en La Plata, se trasladó a Caleta Olivia en 2008, donde formó parte de El Vagón Expresó durante siete años. Fue en este periodo cuando su interés por tocar jazz se consolidó. En 2014, se aventuró en el Córdoba Jazz Camp, una experiencia que describe como transformadora. “Lo más significativo es que me hicieron sentir que no era una música imposible. Sentí que me la bajaron a tierra y me volví con cosas para practicar y con muchas pilas”, comparte.

A lo largo de los años, Silva ha compartido su pasión por el jazz con otros músicos, formando un trío con Miguel Sánchez y, más recientemente, con Mauro Berna. Juntos han explorado el mundo del jazz, enfrentando desafíos y creando música que trasciende fronteras. “Durante la pandemia, Mauro Berna me escribió con la idea de sumarse. Le di un par de discos para escuchar, algunos tips, y al tiempo me mandó un video tocando arriba de las grabaciones. Apenas se pudo, nos juntamos presencial y debutamos como trío hace tres años”, relata Silva.

En cuanto a las celebraciones por el Día Internacional del Jazz, Silva destaca la importancia de estas fechas para la comunidad jazzística. “El día oficial es hoy, pero alrededor de la fecha, en todo el mundo se hacen celebraciones grandes”, menciona. El trío de Silva tuvo su participación en un festival autogestionado en Comodoro Rivadavia el viernes 26, y el próximo sábado 4 de mayo se presentarán en Bartolina Libros & Café, en un evento con entradas limitadas pero un ambiente prometedor.