El Jardín Maternal “Casita de Amor” celebró un nuevo aniversario

El pasado 20 de noviembre la institución dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia cumplió 32 años de trayectoria al servicio de la comunidad y en este marco, realizó este martes una colorida fiesta con la participación de alumnos, docentes y equipo de la Secretaría de Desarrollo Social.

La directora del Jardín Maternal “Casita de Amor”, Mónica Ramírez, expresó que poder concretar este festejo tan especial representa, “mucha felicidad, cumplir años para nosotros es hermoso y también festejarlo tanto con nuestras compañeras como con todos los niños que asisten al jardín”.

Asimismo, valoró el compromiso y esfuerzo realizado por el personal a lo largo del año y extendió un agradecimiento especial a las familias por confiar en la institución, que destacó transitó un año positivo de disfrute y muchas actividades destinadas al personal y a los pequeños.

De esta manera, el reconocido jardincito, que cuenta actualmente con una matrícula de 35 niños, celebró un nuevo año de vida reafirmando la importancia del trabajo conjunto que día a día permite brindar contención, aprendizaje y acompañamiento a muchas familias de la ciudad.