El Jardín de Infantes N°46 de El Chaltén inició el Ciclo Lectivo 2026

En el marco del inicio del Ciclo Lectivo 2026, Período Especial, el Jardín de Infantes N°46 Los Huemules, de la localidad de El Chaltén dio comienzo a las actividades escolares, reafirmando el objetivo político-educativo de fortalecer la alfabetización desde el Nivel Inicial, garantizar el derecho a la educación y acompañar las trayectorias educativas de niñas y niños desde los primeros años.

Durante el acto, la directora provincial de Educación Inicial, Mariana Nazzi, destacó el acompañamiento de las autoridades provinciales y el compromiso con las políticas educativas. En ese sentido, transmitió el saludo del gobernador Claudio Vidal, de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, junto a la vicepresidenta, Ester Pucheta, reafirmando el respaldo a cada una de las decisiones y acciones que se desarrollan en el ámbito educativo.

Además, subrayó la importancia del Plan de Mantenimiento Escolar y del Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas, acciones fundamentales para mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios seguros y adecuados para enseñar y aprender. En este sentido, resaltó las obras que se vienen desarrollando en la provincia y destacó el inicio del Salón de Usos Múltiples del Colegio Provincial de Educación Secundaria (CPES) N°28, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y que forma parte del fortalecimiento de la infraestructura escolar.

Tanto Nazzi como la directora general Regional de Educación – Zona Sudoeste, Noelia Di Lorenzo, coincidieron en destacar el rol fundamental de las familias como parte activa del sistema educativo, remarcando su acompañamiento en la construcción de las trayectorias escolares, que comienzan en el Nivel Inicial y se fortalecen a lo largo de todo el recorrido educativo.

En este sentido, se puso en valor el trabajo, la vocación y el compromiso de los docentes, quienes día a día hacen posible una educación transformadora, generando espacios de aprendizaje, juego y disfrute para las infancias.

Por su parte, Di Lorenzo valoró el trabajo compartido junto a un gran equipo de docentes, reconociendo su rol central en el sistema educativo para encender la curiosidad y la alegría de las niñas y los niños.

Finalmente, anticipó que a lo largo del año las familias serán convocadas a trabajar de manera conjunta, en el marco de uno de los ejes centrales de la política educativa provincial: la alfabetización, y celebró el inicio de un nuevo ciclo lectivo, deseando un feliz comienzo de clases 2026 para toda la comunidad educativa.