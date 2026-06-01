El Jardín de Infantes N° 11 “Rucantun” celebró sus 64 años

La Municipalidad de Caleta Olivia participó de las actividades organizadas por el 64° aniversario del Jardín de Infantes N° 11 “Rucantun”, acompañando a directivos, docentes, estudiantes y familias en una jornada cargada de alegría y emoción.

De los festejos participaron autoridades municipales, entre ellas la Secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, junto el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, mientras que en turno mañana estuvo presente el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones.

Durante la actividad, Bayón destacó el estrecho vínculo que mantiene el Municipio con la institución, señalando que distintas áreas municipales trabajan de manera permanente en el acompañamiento de sus necesidades y proyectos.

“Estamos acompañando al Jardín N° 11 “Rucantun” en sus 64 años. Es una institución muy querida y con una extensa trayectoria en nuestra ciudad. Los niños transmiten mucha alegría y desde el Municipio siempre buscamos estar presentes, colaborando y fortaleciendo este vínculo con la comunidad educativa”, expresó.

Asimismo, remarcó las acciones que se llevan adelante junto al establecimiento, especialmente en el mejoramiento de espacios recreativos y áreas destinadas al desarrollo de actividades para los niños y niñas.

La funcionaria también puso en valor el compromiso del cuerpo docente, el acompañamiento de las familias y el trabajo sostenido de la cooperadora escolar, que a lo largo de los años ha contribuido al crecimiento de la institución.

Finalmente, Bayón felicitó a toda la comunidad educativa por este nuevo aniversario e invitó a vecinos, exalumnos y familias a continuar acompañando al jardín en sus proyectos. “El aporte de cada persona suma y fortalece el trabajo que se realiza diariamente. Esta institución alberga a cientos de niños y niñas, y cuenta con el apoyo permanente del Ejecutivo Municipal para seguir creciendo”, concluyó.