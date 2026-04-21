El intendente recibió al cónsul italiano para acercar servicios a la comunidad

En el marco de una visita protocolar, el jefe comunal, Pablo Grasso recibió en su despacho al cónsul de Italia, Nicola Bazzani, y al corresponsal consular honorario, Miguel Grossud.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la colectividad italiana en la ciudad y en la provincia de Santa Cruz, con especial énfasis en la importancia de fortalecer los lazos institucionales y acercar servicios consulares a la comunidad.

En este sentido, el cónsul Bazzani destacó la visita a la ciudad. “Conversamos con el intendente sobre el rol de la colectividad italiana en Río Gallegos y sobre los servicios consulares que vamos a brindar, como la tramitación de pasaportes y gestiones de ciudadanía italiana, facilitando el acceso sin necesidad de trasladarse a otras sedes”, aseguró.

En ese marco, ambas partes valoraron positivamente el encuentro y el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta en beneficio de la comunidad.