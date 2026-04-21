El intendente recibió a la Escuela de Fútbol Infantil Austral tras su participación en la Bariloche Cup

En un gesto de reconocimiento y acompañamiento al deporte formativo local, el intendente Pablo Carrizo recibió en la sala de Situación del Municipio al cuerpo técnico y a los jugadores de la Escuela de Fútbol Formativo Infantil Austral, quienes recientemente representaron a la ciudad en la Bariloche Cup.

Durante el encuentro, los jóvenes deportistas compartieron su experiencia en el certamen, destacando no solo el nivel competitivo del torneo, sino también los valores de compañerismo, respeto y compromiso que se fortalecen a través de este tipo de competencias.

El jefe comunal felicitó a cada uno de los integrantes de la delegación por su desempeño y por llevar el nombre de la ciudad a un evento de carácter nacional.

En este sentido, el intendente remarcó la importancia de acompañar y fortalecer los espacios de formación deportiva destinados a niños, niñas y adolescentes, entendiendo que cumplen un rol clave en la contención social, la promoción de hábitos saludables y el desarrollo integral de las infancias.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la gestión municipal de continuar acompañando a las instituciones y escuelas deportivas, brindando apoyo para que más jóvenes puedan acceder a este tipo de oportunidades y seguir creciendo en ámbitos sanos, seguros y formativos.

La Escuela de Fútbol Infantil Austral, por su parte, agradeció el acompañamiento recibido por parte del Municipio, destacando que resulta fundamental para sostener y potenciar el trabajo que se realiza día a día con los chicos.