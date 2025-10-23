El intendente Pablo Grasso recorrió la obra del nuevo crematorio municipal de Río Gallegos

El intendente Pablo Grasso visitó este miércoles, junto a la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso, la obra del nuevo crematorio municipal, que avanza sobre la Ruta Provincial N° 53, en el sector norte de la ciudad.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, tiene como objetivo dotar a Río Gallegos de instalaciones modernas, seguras y ambientalmente responsables.

El nuevo edificio contará con una superficie cubierta aproximada de 220 metros cuadrados y estará construido bajo el sistema steel framing, lo que permitirá una ejecución rápida y de alta eficiencia energética.

El diseño incluye dos hornos crematorios, una sala de recepción y entrega, sector administrativo, oficinas, vestuarios y baños adaptados.

El nuevo crematorio permitirá resolver problemáticas urbanas y ambientales vinculadas al actual servicio, ampliando la capacidad operativa y mejorando la atención.