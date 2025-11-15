EN VIVO
El intendente Pablo Carrizo supervisa avances de obras y destaca el compromiso del equipo municipal

La Municipalidad de Caleta Olivia continúa avanzando con su plan integral de mejoramiento urbano, con trabajos de pavimentación, bacheo, adoquinado y ampliaciones que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. Durante la jornada, el intendente Pablo Carrizo recorrió los frentes de obra para supervisar los avances y dialogar con los equipos técnicos y operativos.

Carrizo destacó el compromiso del personal municipal, remarcando que todas estas tareas se llevan adelante con mano de obra local, fondos propios y el aporte de materia prima proveniente del municipio, lo que permite optimizar recursos y fortalecer la capacidad operativa de la comuna.

Los trabajos incluyen la reparación de calzadas, apertura de nuevas cuadras pavimentadas, colocación de adoquines, relleno y nivelación, así como ampliaciones en sectores sensibles de la comunidad como la Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolecentes y el Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio Mar del Plata.


La Municipalidad de Caleta Olivia reafirma así su compromiso con la obra pública sostenible, eficiente y realizada con recursos locales, consolidando un municipio más ordenado, accesible y preparado para seguir creciendo.

