El intendente Pablo Carrizo recorrió La Huella de los Sabores

El jefe comunal visitó la propuesta gastronómica que reúne más de 120 puestos de comidas sobre la calle Lisandro de la Torre. La iniciativa es gratis para los asistentes y para los emprendedores, que son caletenses en su totalidad.

La actividad que inició hoy 28 de noviembre y continuará este sábado 29 y domingo 30 de 18:00 a 00:00 horas, se realiza en el marco del 124° Aniversario de la ciudad. Además del polo gastronómico, habrá números musicales y dispositivos de salud para toda la comunidad.

“Es importante para nosotros poder dar cumplimiento a esta actividad que lamentablemente fue postergada por lo que es de público conocimiento y no queríamos dejar de cumplir con los gastronómicos, fue un compromiso previo dentro de la agenda de trabajo de este año”, indicó el intendente Pablo Carrizo.

Agradeció a las distintas secretarías que articularon tareas “para que esto pueda suceder, quiero pedirle disculpas también a los comerciantes, quizás a algunos que por ahí se sintieron molestos por esta actividad. Creo yo que estamos en momentos difíciles a nivel nacional, provincial y en nuestra localidad, tenemos que ser empáticos”, agregó.

En cuanto a la continuidad de esta propuesta gastronómica en su segunda edición, remarcó la importancia de “crear este tipo de encuentros, de actividades donde podamos disfrutar y darle algo más al vecino. Estamos en un momento complejo y creo yo que una actividad de este tipo trae una pequeña alegría a la familia”.

En este contexto, se refirió a la asistencia continua que se realiza desde la Municipalidad: “Seguimos con todas las familias que fueron afectadas por el temporal. Hay un trabajo que se viene haciendo de manera silenciosa, las secretarías todavía están abocadas, se sigue haciendo territorio”, finalizó.