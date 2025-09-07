EN VIVO
El intendente Pablo Carrizo lleva entregados 200 lotes con servicios y 70 títulos de propiedad a lo largo de 2025.

El intendente encabezó este sábado 6 de septiembre una nueva entrega de títulos de propiedad y adjudicaciones de tierras. Numerosas familias encuentran respuesta a su demanda habitacional en esta iniciativa que ya beneficia a cientos de vecinos.

En la Sala de Situación, Carrizo junto al Gabinete Municipal se reunió y dialogó con los vecinos convocados para recibir los instrumentos legales. Destacó que su iniciativa es posible “con el equipo de Planificación y de Tierras y Catastro. Es un trabajo impecable que viene haciendo el sector con la Comisión Bidepartamental de Tierras”.

En este sentido agregó que se logra “brindar la posibilidad a cada uno de los vecinos de tener su terreno pero también con un trabajo importante que tiene que ver con la caducidad. En esto se trabajó fuertemente y acá están los resultados. Esto tiene que ver con el gran compromiso que adquirimos con los vecinos y el pedido histórico”.

El secretario de Planificación Lucas Haidamaschuk remarcó que “Es un trabajo importante en conjunto y estamos muy contentos con el progreso que tenemos. Es una demanda histórica, nosotros necesitamos dar esta respuesta y hoy estamos a la altura con el equipo de trabajo para seguir avanzando”.

El vecino Luis Lincoln retiró el decreto que adjudica un terreno a su hijo. “Él ahora está haciendo una changa. Ya tiene la casa comprada y le faltaba el lugar, ya con esto va a hacer la platea y tener su casa lista. Es joven y le viene bien porque tiene tres hijitos, está alquilando y hoy en día se hace imposible, justo ahora que se quedó sin trabajo. Gracias a esta gestión por la oportunidad que le dio”, expresó.

