El intendente Pablo Carrizo atendió las demandas del barrio Golfo San Jorge

El intendente Pablo Carrizo encabezó, este viernes 10 de octubre, una reunión con vecinos y vecinas del barrio Golfo San Jorge, en la que se abordaron distintas problemáticas y propuestas para mejorar la calidad de vida en el sector.



Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, el gerente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Daniel Barrera, la presidenta de Urbano SE Paula González y otros miembros del gabinete municipal.



Durante la reunión se trataron temas vinculados a la instalación de una garita de colectivos y la extensión del recorrido del transporte urbano, la situación ambiental del barrio, incluyendo tareas de desinfección por la proliferación de moscas y control animal. En relación al área de Planificación y Obras, los vecinos solicitaron solucionar problemas de accesibilidad con rotondas, semáforos o dársenas y el repaso de calles.



En ese marco, el Municipio se comprometió a avanzar en la planificación y ejecución de acciones concretas que den respuesta a las demandas vecinales, en articulación con los distintos organismos y empresas de servicios.



El intendente Carrizo destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con los vecinos para seguir construyendo soluciones conjuntas que mejoren el entorno urbano y la convivencia comunitaria.

«Vinimos a escuchar las demandas de los vecinos y armar un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo de todo lo que requiere a este sector, que se formó sin planificación y que creció sin tener en cuenta los servicios. La idea es poner todo en orden para mejor la calidad de vida de los vecinos», aseguró.