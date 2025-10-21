El intendente Pablo Carrizo acompañó la presentación de maquinaria productiva

Se trata de una significativa inversión realizada por el Gobierno provincial con el objetivo de incorporar infraestructura necesaria para impulsar proyectos que beneficien a distintas localidades, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo productivo.

La presentación de la maquinaria se realizó este martes 21 de octubre, en el puesto Policial “Ramón Santos”, punto de ingreso a la provincia de Santa Cruz. Allí, el gobernador Claudio Vidal, junto al intendente de la Municipalidad de Caleta Olivia, y demás autoridades, pusieron en valor el trabajo impulsado para fortalecer la capacidad productiva.

El equipamiento presentado incluye una planta para pavimento otra de producción de alimento balanceado, que será instalada en Río Gallegos, y una de fabricación de pellets de madera utilizados para calefacción. Esta última, permitirá producir el insumo y también comercializarlo hacia otras provincias del país, generando nuevas oportunidades económicas.

“Es importante impulsar este tipo de proyectos que hablan de producción y de trabajo entendiendo que la única forma de revertir la situación económica de la provincia es con todo tipo de proyectos productivos. Es lo que predicamos hace muchos años, ahora que estamos en el gobierno también lo estamos haciendo, más allá de la difícil situación económica”, resaltó Vidal.

Asimismo, el intendente Pablo Carrizo, puso en valor la inversión realizada por el gobierno provincial y su impacto en la generación de empleo. “Producción y trabajo es lo que siempre nombra nuestro gobernador y hoy es un día importante para todos los santacruceños, poder adquirir este tipo de maquinaria, va a permitir el desarrollo local y trabajo genuino”, subrayó.

Finalmente, adelantó que la llegada de la planta de asfalto permitirá proyectar un plan integral de pavimentación en distintas localidades. “Seguramente algún tipo de convenio vamos a tener con el gobierno provincial, es algo que venimos hablando con el gobernador”, precisó.