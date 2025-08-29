El Instituto de Educación Austro visitó el Registro Civil en Río Gallegos

El organismo de Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno, abrió sus puertas a los niños de 6° Grado, de Nivel Primario, a partir de una propuesta educativa que tiene como fin conocer el funcionamiento del área registral.

La Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales acompañó la propuesta de formación que promueve la institución educativa, y los niños fueron guiados por el director de la Seccional de Registro Civil de la ciudad capital, Hernán Romero; y la directora de Archivo, Nair Abdala. Fue así que, en esta oportunidad, los niños y niñas de Nivel Primario visitaron el Registro Civil en dos turnos, el día martes 26 y jueves 28 de agosto.

En la salida didáctica buscaron conocer el funcionamiento del área, en relación a la confección del DNI y de pasaportes. Además, recorrieron el archivo provincial tomando contacto con los libros de actas históricos de hechos vitales de nuestra provincia. También, recorrieron el sector de inscripción de juicios universales, y, la sala destinada a la celebración de matrimonios y uniones convivenciales.

Desde la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales, informaron que cada año reciben a diferentes establecimientos educativos en todas las seccionales de la provincia. Se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad educativa interesada en visitar el organismo público, y reconocer el trabajo que se realiza diariamente.

La subsecretaria de Gobierno y Asuntos Registrales, Soledad Boggio, remarcó que “las instituciones interesadas en conocer las dependencias y las acciones que realiza el Registro Civil, en cualquier localidad de la provincia, pueden gestionar su visita; para nosotros siempre serán bienvenidos”.