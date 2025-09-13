“El informe de la CSS es urgente, por respeto a los afiliados”

Así lo indicaron diputadas y diputados de Unión por la Patria-PJ luego de que se sancionara la Resolución en el Poder Legislativo. El pedido se fundamenta en las presuntas compras a la Droguería Suizo Argentina vinculada al pago de coimas a Milei.

En la última sesión ordinaria se aprobó por unanimidad una solicitud urgente a la Caja de Servicios Sociales y al Ministerio de Salud para que brinden un informe pormenorizado de las compras que se hayan realizado a la firma Droguería Suizo Argentina Sociedad Anónima; que contenga detalle de los procedimientos administrativos mediante los cuales se llevaron adelante, variedad y volumen de las compras.

“En el marco de la transparencia que el Gobierno de Vidal dice tener y sobre todo por las repercusiones nacionales donde se vincula a nuestra provincia con la compra de medicamentos a la firma conocida como Droguería Suizo Argentina es que como Bloque pedimos este informe urgente”, indicaron en el Bloque Unión por la Patria-PJ.

Las legisladoras y legisladores de este espacio recordaron que “estamos en un momento en el que los afiliados no pueden acceder a las prestaciones que les corresponden, porque se bajaron o negaron coberturas, por falta de pago las farmacias no entregan los medicamentos a los usuarios, etc por eso es importante mantener claridad sobre los procedimientos mediante los cuales se define la utilización de recursos que son de todos los santacruceños”.

“Hoy la Droguería Suizo Argentina está siendo investigada por presunto pago de coimas a Karina Milei y los Menem y en ese marco nos enteramos que las compras de la provincia superaron los 15 mil millones de pesos, un volumen que no guarda relación con la cantidad de afiliados a la Caja de Servicios Sociales (CSS) de la provincia ni con las necesidades del sistema hospitalario provincial”, indicaron desde el Bloque UxP-PJ.

“Durante el 2023, último año de gestión de Alicia Kirchner, los pagos por todo concepto en medicamentos que realizó la obra social fueron de $6 mil millones, mientras que en el primer año de Vidal la suma escaló a $20 mil y entre enero y agosto de este año, superó los $26 mil millones. Así, en lo que va de la gestión, Santa Cruz pagó a la Suizo Argentina la suma de $46 mil millones”, dicen los medios de comunicación además de los audios donde se refieren a la provincia de Santa Cruz y el gobernador Vidal.

Pero lo que llama la atención es que “en esta escalara inflacionaria a que nos lleva un gobierno nacional anti argentina, solo en junio de este año, las compras tuvieron un pico de 1.090% más, mientras que la CSS dio de baja la mitad del vademécum de medicamentos, los faltantes son la regla y se redujeron al mínimo las prestaciones a sus afiliados”, entonces no se entiende y si agregamos que los medios señalan que “los pagos que trascendieron del tesoro santacruceño coinciden con el periodo en el que la sociedad política entre el gobernador de Santa Cruz y la Rosada fue evidente. Esto confirmaría el modus operandi de Lule Menem, que luego de cerrar alianzas políticas en las provincias pedía que contrataran a la Suizo”, es todo un gran escándalo indicaron.

Finalmente, diputados de Unión por la Patria indicaron que “las decisiones de compra habrían sido avaladas por el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, y el vocal por el Ejecutivo, Hernán Kustich, mano derecha de Vidal, propuesto para el Tribunal Superior de Justicia”.