El IDUV realizó la firma de escrituras para familias de Piedra Buena y Santa Cruz

Días atrás, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena, el Gobierno de Santa Cruz a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó la firma de escrituras de viviendas para familias de esa localidad y Puerto Santa Cruz.

En el marco de trabajo continuo se realizó el acto administrativo de firmas de títulos de propiedad correspondiente a diferentes planes habitacionales. Del acto participaron el presidente del IDUV, Marcelo De La Torre junto al director General de Escrituraciones del organismo Alberto Oyarzo, además se contó con la presencia de la intendenta, Analía Farías.

Las autoridades presentes agradecieron el compromiso constante de la Escribana Mayor de Gobierno Marcela Tejeda y el trabajo de la Escribana María de los Milagros Manucci.

Al respecto el Director General de Escrituraciones Alberto Oyarzo: “esta instancia es fundamental para avanzar el trámite y que el Gobierno provincial pueda hacer la entrega formal de la escritura. Todos podemos reconocer en estas gestiones la tranquilidad que representa para las familias obtener dicho título”.