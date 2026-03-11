El IDUV llevó sus áreas a Perito Moreno para desarrollar un amplio trabajo habitacional

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), a través de la Gerencia de Hábitat, se encuentra desarrollando una Comisión Integral de Trabajo en Perito Moreno, con el objetivo de avanzar en la regularización administrativa de distintos planes habitacionales, y fortalecer el acompañamiento territorial a los vecinos.

La iniciativa convoca de manera articulada a distintas áreas de la Gerencia de Hábitat, entre ellas las de Promoción Social, Monitoreo y Supervisión de Gestión Habitacional, Adjudicaciones, Recupero y Escrituraciones, que durante estos días se encuentran trabajando en territorio brindando asesoramiento directo a los vecinos y atendiendo diversas consultas vinculadas a trámites habitacionales.

Desde el organismo destacaron la importancia del trabajo territorial, entendiendo que la presencia institucional en los barrios permite conocer de primera mano la realidad de cada familia, y brindar respuestas concretas a situaciones administrativas que muchas veces requieren acompañamiento personalizado.

En este marco, cobra especial relevancia el rol del Área de Promoción y Participación Comunitaria y Social del Hábitat, cuyos equipos técnicos se encuentran realizando relevamientos territoriales, dialogando con los vecinos y recopilando información clave para mejorar la planificación de las políticas habitacionales. Estos relevamientos permiten verificar situaciones de ocupación, detectar necesidades, y fortalecer el vínculo entre el Instituto y la comunidad.

A su vez, la Gerencia de Hábitat, a través de esta área, desarrolla tareas en coordinación con la Dirección de Monitoreo y Supervisión de Gestión Habitacional, con el objetivo de verificar la ocupación efectiva de las viviendas correspondientes a distintos planes habitacionales de la localidad.

De manera complementaria, se trabaja junto al Área de Adjudicaciones para acompañar a aquellos adjudicatarios que se encuentren en condiciones de avanzar en la titularización de sus viviendas, así como también a quienes deban iniciar o completar procesos de regularización administrativa.

Asimismo, se coordinan acciones con el Área de Recupero, orientadas a identificar a los adjudicatarios que se encuentren en condiciones de cancelar o regularizar sus obligaciones, vinculadas a los planes de vivienda, contribuyendo de esta manera al ordenamiento del sistema habitacional.

En el marco de esta comisión de trabajo, se están abordando distintos conjuntos habitacionales de la localidad, entre ellos:

50 Viviendas CONVIR

13 Viviendas Salud

112 Viviendas

44 Viviendas Torraca

44 Viviendas Welber

10 Viviendas

34 Viviendas

25 Viviendas

22 Viviendas Alborada

35 Viviendas

43 Viviendas – Perito Moreno

Por otra parte, desde la Gerencia de Hábitat informaron que una vez publicados los padrones depurados al 31 de diciembre de 2025, se dará inicio progresivamente a la apertura de nuevos legajos de inscripción en las localidades del interior de la provincia, con el objetivo de actualizar la base de inscriptos, y continuar avanzando en procesos transparentes de acceso a la vivienda.

En paralelo, la Dirección de Monitoreo y Supervisión de Gestión Habitacional se encuentra brindando asesoramiento personalizado a los vecinos en diversos trámites, entre ellos cambios de titularidad por fallecimiento, divorcio o disolución de condominio, así como también permisos especiales por razones de salud o trabajo.

Durante estas jornadas, también, se están recibiendo denuncias vinculadas a la falta de ocupación permanente y efectiva de viviendas, información que será evaluada por el Instituto en el marco de los procedimientos administrativos correspondientes.

Desde el IDUV, destacaron que este tipo de operativos integrales permiten acercar el Estado a los barrios, facilitar trámites que muchas veces requieren instancias administrativas complejas, y avanzar hacia una gestión habitacional más ordenada, transparente y cercana a los vecinos.