El HRRG refuerza sus servicios con nuevas entregas de equipamiento e insumos

En el marco del fortalecimiento continuo del sistema de salud pública, el director Ejecutivo del Hospital Regional Río Gallegos, Gastón Flores, y su equipo de trabajo encabezaron la entrega de equipamiento médico e insumos esenciales destinados a diversas áreas del nosocomio.



Estas entregas fueron posibles gracias al proceso de reordenamiento estratégico de recursos internos que viene llevando adelante el HRRG y al acompañamiento del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz



Al respecto el director Ejecutivo, Gastón Flores expresó “El objetivo es seguir dotando a todas las áreas de internación de insumos básicos y renovar el equipamiento que ya cumplió su ciclo. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y Ambiente y el Gobierno Provincial para garantizar una atención digna, segura y de calidad para toda la comunidad”.



El equipamiento entregado a los jefes de servicio incluyó dos monitores multiparamétricos, destinados a las guardias de pediatría y adultos, recientemente remodeladas e inauguradas con nuevas salas de showroom; tres reanimadores neonatales tipo NEOPUFF, que serán utilizados en los servicios de neonatología y guardia pediátrica; y cinco camillas nuevas para el área de camilleros, que reforzarán el traslado de pacientes en las guardias de adultos y pediatría, así como en las salas de internación.



Además, se entregaron más de 250 juegos de sábanas y 250 frazadas, destinados a las áreas de internación, junto con zaleas para el servicio de hemodiálisis, confeccionadas en los talleres textiles del propio hospital.