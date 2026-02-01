El Hospital Zonal de Caleta Olivia realizó una cirugía maxilofacial inédita en el sistema público

El Hospital Zonal de Caleta Olivia marcó un hito en la salud pública al realizar, por primera vez, una cirugía ortognática combinada con el reemplazo total de la articulación temporomandibular (ATM) mediante una prótesis personalizada. Se trata de un procedimiento de altísima complejidad que permitió tratar un cuadro severo de anquilosis y devolver funciones vitales a un paciente.

La intervención fue llevada a cabo por el Servicio de Cirugía Maxilofacial del hospital, bajo la conducción del Dr. Martín Cardoso, y posiciona a la institución como un referente regional en tecnología médica aplicada al sistema público de salud.

La anquilosis de la articulación temporomandibular es una patología poco frecuente pero altamente invalidante, que se caracteriza por la fusión ósea o fibrosa de la articulación. Esta condición provoca una limitación extrema de la apertura bucal, dolor crónico, alteraciones funcionales y severas deformidades dentofaciales, afectando funciones básicas como la alimentación, el habla y la respiración, además de generar un fuerte impacto psicológico y social.

El abordaje quirúrgico consistió en una cirugía ortognática integral para corregir las deformidades maxilomandibulares, asociada al reemplazo total de la ATM mediante una prótesis diseñada específicamente para el paciente. La planificación se realizó a través de tecnología digital y modelado tridimensional, lo que permitió confeccionar una prótesis a medida, adaptada a la anatomía y a las necesidades funcionales del caso.

Este tipo de procedimiento requiere un trabajo multidisciplinario que involucra a especialistas en cirugía bucomaxilofacial, anestesiología, diagnóstico por imágenes, rehabilitación y salud mental. Debido a su complejidad técnica y a la planificación prequirúrgica exhaustiva que demanda, suele realizarse únicamente en centros privados o de alta especialización.

La concreción de esta cirugía en el Hospital Zonal de Caleta Olivia representa un avance significativo en términos de equidad sanitaria, al demostrar que es posible ofrecer tratamientos de máxima complejidad con estándares internacionales dentro del sistema público. Además, abre nuevas posibilidades para pacientes con patologías severas de la ATM que históricamente han tenido un acceso limitado a este tipo de intervenciones.