El Hospital Regional Río Gallegos en la carrera atlética “La Bancaria” realizó promoción y prevención de la salud

En el marco de la Carrera Atlética “La Bancaria”, que reunió a más de 300 atletas, el equipo de salud del Hospital Regional Río Gallegos desplegó una jornada integral de promoción, prevención y fortalecimiento de la salud comunitaria.

Desde el trailer de salud, profesionales de distintos servicios ofrecieron controles de presión arterial, hidratación y actualización del Calendario Nacional de Vacunación, tanto antes de la largada como después de la llegada de los corredores. Estas acciones permitieron acompañar el evento deportivo con cuidados esenciales, promoviendo hábitos saludables y el acceso a la salud.

También se instaló un stand informativo del Centro Regional de Hemoterapia, en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, donde se brindó asesoramiento sobre la importancia de donar sangre de manera voluntaria y habitual.

La jornada incluyó además un espacio de consejería nutricional, con recomendaciones específicas para atletas sobre qué comer antes de competir y cómo cuidar la alimentación en contextos de actividad física.

Participaron profesionales del CAPS N° 9 y de otros Centros de Salud dependientes del Hospital Regional, quienes disfrutaron de una jornada calurosa y saludable junto a la comunidad en territorio.