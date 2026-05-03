El hip hop local tuvo su primera jornada competitiva en el Centro Cultural

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, acompañó este domingo la realización de la primera jornada de hip hop y freestyle organizada por “Nicho Sur”, un espacio cultural que reunió a jóvenes artistas locales en el sector lateral del SUM del Centro Cultural.

El encuentro contó con batallas de freestyle, presentaciones musicales y la participación de referentes de la escena urbana local. La propuesta marca el inicio de una tabla anual de puntos que definirá al representante local para el certamen “Patagonia Hop”.

Omar Monroy, integrante de la organización, explicó que el evento fue preparado durante las últimas semanas con el acompañamiento del área de Cultura municipal, que colaboró con el espacio y el sonido para la jornada. “Antes nos juntábamos en Turismo, que fue un lugar muy histórico para el freestyle de Caleta Olivia. Ahora avanzamos y vamos a estar acá hasta mediados de noviembre para definir al campeón que representará a Nicho Sur en la Patagonia”, expresó.

Durante la jornada participaron artistas invitados como Taro, Manu 11D, ADN y Becky Caro, además de 20 competidores de freestyle que forman parte de la tabla anual. Asimismo, se informó que los shows musicales continuarán con inscripciones abiertas en cada nueva fecha, permitiendo que más jóvenes puedan subirse al escenario y mostrar su talento.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de expresión artística y encuentro para las juventudes de la ciudad. “Esto es cultura, esto es hip hop”, concluyó Monroy al invitar a las familias y vecinos a sumarse a las próximas jornadas que se realizarán cada dos semanas en el Centro Cultural.