El Gorosito refleja luz verde en el Día Mundial del Turismo

Este sábado 27 de septiembre se celebra el Día del Turismo en todo el mundo y a nivel local se realizaron actividades a lo largo de toda la semana. Hubo charlas, recorridos y visitas guiadas nuevas sumadas a las habituales.

Alejandra Márquez, integrante del equipo de trabajo de la Subsecretaría de Turismo, explicó que el encendido de luces es algo simbólico. “El monumento al Obrero Petrolero es nuestro emblema en la ciudad, así como en diferentes partes del mundo se van a hacer diferentes actividades que tienen que ver con visitas guiadas con conferencias, excursiones, visitas a museos en Caleta”.

“Es un día importante si queremos ser un destino turístico, la participación de todos los ciudadanos, porque así es como se forma un destino turístico, siendo todos anfitriones”. El lema de este año 2025 es el turismo y la transformación sostenible: “hay que pensar un poco en el ambiente, en la protección, en la ecología, en generar un menor impacto a la hora de hacer la actividad turística tanto en nuestro patrimonio cultural como natural”, continuó Márquez.

Este año la sede central va a ser en Melaka (Malasia) y en diferentes lugares se hacen diferentes alternativas. En Caleta Olivia, optaron por diferentes actividades lúdicas y recreativas que van a cerrar mañana con una celebración y brindis. Será a las 16:00 horas en el centro de informes turísticos del centro con el corte de la torta y sorteos con muchos premios donados por comerciantes caletenses.