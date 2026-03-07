El Gobierno y la comunidad reivindican el legado de la heroína naval

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, autoridades del gobierno provincial, personal de las fuerzas de seguridad y a la comunidad se reunieron en el barrio Adosac de la ciudad capital para inaugurar un mural que honra la memoria de la oficial submarinista, transformando el reconocimiento a la heroína del ARA San Juan en un símbolo de las conquistas y derechos que las mujeres disputan actualmente en el territorio. La puesta en valor forma parte de las acciones que lleva adelante el vecino y ciudadano ilustre, Victor Burgos.

La concejal Giuliana Tobarez, presente en el acto, aportó una perspectiva sobre la representación política y la identidad, destacando que el ejemplo de la submarinista resuena en las luchas actuales por ocupar espacios de decisión. “Es grato homenajear a una mujer que ocupó lugares donde comúnmente solo están los hombres; yo misma soy un ejemplo de que se puede, siendo la primera mujer trans en el Concejo Deliberante”, expresó la edil. Tobarez enfatizó que, si bien hoy el cuerpo deliberativo local cuenta con una mayoría femenina de cuatro integrantes frente a tres varones, la lucha persiste para que la idoneidad y lo que cada persona brinda a la comunidad prime sobre los prejuicios de género.

Desde la perspectiva de la gestión estatal, el subsecretario de Políticas de Promoción y protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández, calificó la convocatoria como un éxito que superó las expectativas y remarcó el carácter de “pionera” de la submarinista Eliana Krawczyk. Para el funcionario, la fecha es propicia para valorar cómo a las mujeres les sigue costando más acceder a ciertos ámbitos y reafirmó que el camino es luchar por la igualdad de oportunidades para que todos puedan ofrecer sus capacidades. Fernández insistió en que el 8M es una oportunidad para diseñar estrategias de mayor inclusión social, alejándose de la idea de festejo para centrarse en la conmemoración de las luchas históricas.

El homenaje materializado en arte estuvo a cargo de Víctor Burgos, quien mantiene un vínculo estrecho con 26 familias de los tripulantes del ARA San Juan. El artista reveló que este mural era un proyecto anhelado desde el año anterior, buscando coincidir con la fecha de nacimiento de la submarinista. “Para mí ella es una heroína especial, incluida entre los 44 que siempre llevo en mi causa”, manifestó Burgos emocionado tras destapar la obra. El encuentro cerró con un mensaje unánime de los referentes del gobierno de la provincia y la sociedad civil: la necesidad de no bajar los brazos y continuar ocupando espacios para garantizar que la sociedad del futuro sea, ante todo, justa.