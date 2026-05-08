El Gobierno trabaja de manera conjunta para recuperar el tren en Santa Cruz

Dando continuidad al proceso de recuperación del sistema ferroviario impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, autoridades provinciales se reunieron con la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, para trabajar en acciones que promuevan el desarrollo local, el turismo y la puesta en valor del patrimonio histórico de la provincia.

En esta jornada, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, acompañada por el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova, mantuvo un encuentro de trabajo con la comisionada de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui y el director de Gobierno del Comisionado, Julio Gaitán, para dar continuidad a la agenda vinculada al desarrollo del tramo ferroviario Jaramillo–Fitz Roy.

En ese marco, se abordaron distintos aspectos que apuntan a fortalecer el trabajo articulado que se viene llevando adelante entre Provincia y las localidades involucradas, resaltando los avances del proyecto y su proyección turística, cultural e histórica para la región. Asimismo, se destacó la importancia de recuperar el tren no solo desde la infraestructura ferroviaria, sino también como parte de la identidad santacruceña y como una herramienta para promover el desarrollo local, el turismo y la puesta en valor del patrimonio histórico de la provincia.

Esta iniciativa forma parte de la decisión política del gobernador Claudio Vidal de avanzar en acciones concretas que permitan recuperar espacios históricos de Santa Cruz, potenciando nuevas oportunidades para las comunidades y fortaleciendo la identidad de cada localidad.