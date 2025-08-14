El Gobierno Provincial y Puerto Deseado reconocen a instructores por su labor de capacitación

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, en conjunto con el Municipio de Puerto Deseado, realizó un emotivo acto de reconocimiento a los instructores que participan en los talleres de capacitación organizados por Distrigas S.A. en toda la provincia.

El evento, que ha sido un éxito en cada localidad, contó con la presencia del intendente Raúl Martínez y, en representación del Gobierno Provincial, el subgerente provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A., Maximiliano Gómez.

Durante el acto, se destacó el fuerte compromiso del gobernador Claudio Vidal con la capacitación y el desarrollo productivo de los santacruceños.

El subgerente Gómez, quien coordinó el evento, señaló que estas iniciativas son una prioridad en la gestión provincial. “El compromiso de nuestro gobernador, Claudio Vidal, con la formación y el crecimiento de la gente se ve reflejado en cada uno de estos talleres. El trabajo de estos instructores es fundamental para brindar herramientas que mejoran la vida de nuestros vecinos", afirmó.

Por su parte, el intendente Martínez agradeció la colaboración del Gobierno Provincial y de Distrigas S.A. "Estas capacitaciones son una muestra de que, trabajando juntos y con el apoyo de la provincia, podemos lograr grandes cosas para nuestra comunidad", expresó.

El evento concluyó con un cálido aplauso a los instructores, quienes recibieron un merecido reconocimiento por su labor. La entrega de diplomas y distinciones simboliza el valor que se le otorga al trabajo en equipo y al compromiso con el desarrollo de la comunidad santacruceña.