El Gobierno Provincial y la Cámara de Comercio de El Calafate avanzan en el fortalecimiento del turismo

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y el secretario de Estado, Rodrigo Suárez, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate, entidad miembro de FEHGRA, CAME, FEDECATUR, FESC, CAC y CAT.

La reunión contó con la participación de la presidenta de la Cámara, Cecilia Smart, el vicepresidente Adolfo Jansma, el prosecretario Marcelo Jannes, y los vocales de alojamiento Ricardo Patterson y Mariano Agriello.

Durante el encuentro se analizaron las problemáticas que atraviesa el sector a raíz de la baja festiva del turismo registrada en todo el país, situación que impactó de manera significativa en los empresarios locales. En ese marco, se acordaron líneas de trabajo conjunto y se debatieron propuestas orientadas al mediano y largo plazo.

Entre los ejes principales, se destacó la necesidad de fortalecer un circuito integrado regional de turismo, que permita potenciar la interacción entre los prestadores santacruceños y consolidar a la provincia como un destino competitivo y articulado dentro de la región.