El Gobierno Provincial y Distrigas destacan el éxito de las prácticas profesionales y de los proyectos finales

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través de Distrigas S.A., lleva adelante el último tramo del ciclo de Prácticas Profesionales Formativas (PPF), desarrollado por convenio marco entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la empresa de gas.
Las prácticas consolidaron la formación técnica de estudiantes de la Escuela Industrial N° 4 y la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE) de Río Gallegos, y la Escuela Industrial N° 5 de Pico Truncado, proveyendo experiencia real y estratégica para la provincia.
Coordinación institucional y liderazgo regional
La articulación entre las instituciones educativas y Distrigas S.A. fue clave para el éxito del programa, destacándose la labor de coordinación en las diferentes sedes:
Río Gallegos
Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE): El trabajo se coordinó entre Distrigas S.A., por intermedio del subgerente de Relaciones Institucionales, Maximiliano Gómez; y el profesor Carlos Molina, rector de la EIP. Este liderazgo garantiza la calidad académica de la experiencia práctica.
Industrial N° 4: La coordinación de las prácticas estuvo a cargo de la coordinación del subgerente Gómez de Distrigas S.A., en colaboración con el equipo directivo y docente de la institución.
Pico Truncado
La coordinación en la Zona Norte fue liderada por el jefe de la Sucursal Pico Truncado de Distrigas S.A., Matías Aros, asegurando la inmersión de los estudiantes de la Escuela Industrial N° 5, en las instalaciones locales.
Los y las estudiantes aplicaron sus conocimientos en: Innovación y Tecnología: -Integración de sistemas de gestión y aplicación de principios de la Industria a los procesos energéticos; -Operaciones y Mantenimiento: Tareas de campo en la red, inspecciones de seguridad y supervisión de obras; -El cumplimiento del Convenio CPE-Distrigas, que es la mejor inversión para el futuro energético de Santa Cruz.
Jornada de presentación de experiencias
Como broche de oro del proceso, en el cierre, se realizará una Jornada de Presentación de Proyectos Finales en Río Gallegos.
El evento se llevará a cabo de manera conjunta entre la Escuela Industrial N° 4 y la EIPE, momento en el que los practicantes expondrán ante autoridades, docentes y sus pares los desafíos técnicos y los conocimientos adquiridos.