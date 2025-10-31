El Gobierno Provincial y Distrigas destacan el éxito de las prácticas profesionales y de los proyectos finales

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través de Distrigas S.A., lleva adelante el último tramo del ciclo de Prácticas Profesionales Formativas (PPF), desarrollado por convenio marco entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la empresa de gas.

Las prácticas consolidaron la formación técnica de estudiantes de la Escuela Industrial N° 4 y la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE) de Río Gallegos, y la Escuela Industrial N° 5 de Pico Truncado, proveyendo experiencia real y estratégica para la provincia.

​Coordinación institucional y liderazgo regional

​La articulación entre las instituciones educativas y Distrigas S.A. fue clave para el éxito del programa, destacándose la labor de coordinación en las diferentes sedes:

​Río Gallegos

​Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE): El trabajo se coordinó entre Distrigas S.A., por intermedio del subgerente de Relaciones Institucionales, Maximiliano Gómez; y el profesor Carlos Molina, rector de la EIP. Este liderazgo garantiza la calidad académica de la experiencia práctica.

​Industrial N° 4: La coordinación de las prácticas estuvo a cargo de la coordinación del subgerente Gómez de Distrigas S.A., en colaboración con el equipo directivo y docente de la institución.

​Pico Truncado

​La coordinación en la Zona Norte fue liderada por el jefe de la Sucursal Pico Truncado de Distrigas S.A., Matías Aros, asegurando la inmersión de los estudiantes de la Escuela Industrial N° 5, en las instalaciones locales.

​Los y las estudiantes aplicaron sus conocimientos en: ​Innovación y Tecnología: -Integración de sistemas de gestión y aplicación de principios de la Industria a los procesos energéticos; ​-Operaciones y Mantenimiento: Tareas de campo en la red, inspecciones de seguridad y supervisión de obras; -El cumplimiento del Convenio CPE-Distrigas, que es la mejor inversión para el futuro energético de Santa Cruz.

​Jornada de presentación de experiencias

​Como broche de oro del proceso, en el cierre, se realizará una Jornada de Presentación de Proyectos Finales en Río Gallegos.

​El evento se llevará a cabo de manera conjunta entre la Escuela Industrial N° 4 y la EIPE, momento en el que los practicantes expondrán ante autoridades, docentes y sus pares los desafíos técnicos y los conocimientos adquiridos.