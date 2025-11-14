El Gobierno Provincial se prepara para lanzar incentivos y beneficios para las Fiestas

La Secretaría de Estado de Comercio e Industria, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se encuentra trabajando en nuevas promociones y beneficios destinados a acompañar las compras navideñas y de fin de año. Se trata de una medida para fomentar la actividad comercial en toda Santa Cruz.

Al respecto, el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich habló este jueves con la Subsecretaría de Producción y Contenidos quien comentó que “estamos trabajando ya en la preparación de todo lo que es el programa de incentivos para el mes de diciembre, donde obviamente está concentrado en lo que tiene que ver con las fiestas tradicionales de fin de año”.

En este momento ya hemos empezado los diálogos con las distintas cámaras de comercio, tanto de acá de Río Gallegos como del interior de la provincia, donde vamos a trabajar en tres grandes líneas de trabajo. Por un lado, vamos a trabajar lo que tiene que ver con los tradicionales combos navideños y demás que tienen que ver con la mesa navideña, donde esta vez como novedad, vamos a incorporar en un acuerdo con el sector gastronómico todo lo que está relacionado con comida elaborada para las fiestas”, declaró.

Asimismo, Lunzevich continuó: “También vamos a sumar todo lo que tiene que ver con los restaurantes que estén abiertos con las cenas tanto de Nochebuena como de fin de año, y en eso, estamos trabajando para poder terminar de articular las condiciones y ver cuál son los comercios que se van a incorporar a esta propuesta. Además, con el Banco Santa Cruz trabajando en una serie de beneficios que tienen que ver con la regalaría, indumentaria, calzado; juguetería; perfumería y demás, para hacer cuotas en interés más reintegros, con lo cual también es una propuesta interesante, sumando la Billetera Santa Cruz”.

“Hay distintas alternativas fuera de la ciudad donde la gente va a buscar, en realidad con esto lo que queremos adelantarles es que tengan un poco de paciencia, que no se apresuren, que ya para cuando empiece el mes de diciembre vamos a tener distintas propuestas para presentarles y que van a tener la chance de poder hacer sus compras programadas poder distribuirla en cuotas y poder llegar quiz algo que quizás no se pueda llegar de contado como hay que comprar en otros lugares cuando sal sale de la provincia y poder hacer esto en cuotas y con beneficios adicionales dentro de la provincia de Santa Cruz”, expresó.

Por último, el secretario de Estado de Comercio e Industria hizo mención a las oportunidades del turismo para estas vacaciones. “Estamos trabajando junto con el área de turismo y también con el banco en un esquema parecido a lo que fue la campaña que hicimos para el invierno con un incentivo que les llegue a los santacruceños y, por ende, puedan recorrer la provincia generando distintos beneficios tanto en gastronomía, en alojamientos como en excursiones”.