El Gobierno Provincial recibió a la delegación del IPSA que compitió en la Bienal del Chaco

Esta mañana el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Santa Cruz, Daniel Álvarez, acompañado por la ministra Secretaría General de la Gobernación, Cecilia Borselli, recibió a los estudiantes que representaron a la provincia en la 9° Edición del “Premio Desafío Hierros Líder”, en el marco de la Bienal Internacional de Escultura de Chaco.

En Sala Gregores de Casa de Gobierno, los funcionarios provinciales a los que se sumó el subsecretario de Coordinación de Ceremonial, Protocolo y Eventos Gubernamentales, Carlos Méndez, mantuvieron un encuentro con Daniela Pacheco, Viviana Bello y Florencia Alegre, estudiantes del Profesorado de Artes Visuales, quienes participaron en el norte del país con su obra “Lengua de Fuego Mata Guanaco”. Asistió también Romina Vacca, rectora de Instituto Provincial Superior en Arte (IPSA) y la profesora Marcela Pizarro Mackenzie.

Durante la reunión dialogaron sobre la actividad y la experiencia que adquirieron, ya que fue evento que convocó a estudiantes de artes de universidades e institutos públicos y privados de todo el país.

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, le dio la bienvenida a la delegación que participó de la Bienal del Chaco 2024. Remarcó la presencia santacruceña en un certamen de jerarquía nacional e internacional como un hecho crucial.

En este sentido, expresó: “Es un orgullo haberlos recibido y conocer personalmente la experiencia que tuvieron es muy motivador”. Asimismo, reconoció que ya hay un compromiso asumido para la futura presentación: “Vamos a trabajar en conjunto para la próxima bienal, para aportar desde la provincia con las herramientas necesarias y que lleguen más potenciados, claramente lo cosechado en estos días en conocimiento y contactos, dará sus frutos. Ellos plantaron una semilla y el Gobierno de Santa Cruz debe seguir fortaleciéndola para que crezca”.

Por su parte, la rectora Romina Vacca, puntualizó que “para nosotros es una alegría que se reconozca la labor de los estudiantes del IPSA, ellos dedican mucho esfuerzo y energía personales para seguir avanzando en el arte”. Recordó a la vez que fueron a representar a Santa Cruz frente a artistas nacionales y del mundo, y “pudieron llenarse experiencias nuevas que obviamente nos enriquece a todos como sociedad”.

En ese contexto, Marcela Pizarro, docente de las cátedras de Escultura, Grabado y Dibujo, apuntó que en las cátedras se les ofrece a los estudiantes todas las técnicas, especialmente dijo que se le “da valor a los materiales de la Patagonia como la madera, arcilla y piedra sedimentaria, nuestros recursos”.

Respecto a lo que significó, subrayó: “Es una sana competencia, porque lo que traemos en mucho aprendizaje, ellos conviven con estudiantes de todo el país, de universidades y de institutos de Arte y reciben asesoramiento, guías de docentes universitarios de Chaco. Y ese intercambio con sus pares donde muchos de ellos llevan varios años de trayectoria y le posibilita enriquecer el conocimiento”.

Obra expuesta

Vale precisar que, los estudiantes expusieron su proyecto “Lengua de Fuego Mata Guanaco” que se inició a principios del año pasado y tiene como objetivo unir a la Patagonia y el Chaco enlazando temáticas como la rememoración a los pueblos originarios, y la caza de fauna nativa conectada a través de la Lengua de fuego, flor emblemática santacruceña.

Sobre la escultura detalló que consta de tres partes: la pezuña del guanaco como base, en el centro su pecho perforado por tanto dolor que lo atraviesa, y en la cima tenemos la flor Lengua de fuego, autóctona de la región y que a través de su color rojo vibrante nos recuerda el derramamiento de sangre que hubo en la Conquista del Desierto”, describió la profesora.

La aventura de aprender

En tanto, los alumnos Florencia Alegre, Daniela Pacheco y Teresa Bello valoraron la experiencia y dieron detalles de lo vivido.

En primer lugar, Florencia Alegre, quien cursa materias de 2° y 3° Año, en el IPSA manifestó: “La experiencia fue única, muy nutritiva, creo que lo que se vive ahí no se puede explicar, y lo que uno aprende es algo que no se olvida. Sí, tengo la posibilidad de volver porque todavía me falta para recibirme, así que sí es la idea”.

Luego Daniela Pacheco, quien cursa materias de 3° Año, y todas las de 4° Año, señaló: “Me queda muy poco para recibirme. Me tocó ser la capitana del equipo, tenía esa responsabilidad. El proyecto se llama “Lengua de fuego, mata guanaco” y tiene esta unión de lo que fue la conquista del Desierto, la matanza de nuestros pueblos originarios, haciendo hincapié en eso, y también en la matanza indiscriminada de la fauna nativa”.

Además, citó que la escultura que realizaron “fue una unión de los tres al plantearse la idea, incluso tenemos en la cúspide de lo que es la escultura, la flor lengua de fuego que también comúnmente se la conoce como mata guanaco, ese fue el broche de oro”.

Las diversas herramientas que usaron los estudiantes como formones, gubias y la motosierra “fueron fundamentales para este trabajo, también amoladora, taladros, fue una serie de muchas herramientas”, que emplearon sobre la madera timbó, “una madera que no conocíamos, o sea, que nosotros acá no trabajamos, que al estar seca pica mucho, fue un desafío para nosotros; la madera allá es húmeda, acá trabajamos sobre madera seca entonces todas esas cosas las tuvimos que tener en cuenta” detalló Daniela.

La escultura que se elabora en el Chaco “queda allá, en el predio de la bienal, y va a quedar ahí para cuando vayan nuestros próximos compañeros”.

Por su parte, Teresa Viviana Bello expresó: “Recuerdo sobre todo a quien nos dio una charla, Billy Lee, escultor y docente de Estados Unidos, nos dijo que en Latinoamérica somos apasionados, y que no olvidemos el ser curiosos a la hora de hacer nuestros proyectos”.

En la bienal participaron artistas de Chile, México, Estados Unidos, España, y otros países; “tuvimos poco tiempo para recorrer y ver las obras porque estábamos trabajando, nuestro tiempo era de trabajo para terminar el proyecto, pero sí nos visitaban los docentes o los artistas de otros países” contó Viviana.

Sobre el predio puntualizó que era “inmenso, había tres escenarios, artistas internacionales, exposiciones de artesanías, infinidades de cosas; nuestro espacio era de alrededor de media cuadra, y todas las provincias que participaban estaban en ese predio”. Los estudiantes compitieron durante los días 16, 17 y 18 de julio, partieron de Río Gallegos en auto el 11 de julio, “nos pasaron muchas cosas, pero logramos llegar, justo cuando estaba entrando Messi a la chancha, o sea, entramos con la selección, y por el hecho de llegar nos sentíamos ganadores”.

La presentación y premiación se hizo el 19 de julio, y ese día partieron de regreso; arribando a nuestra ciudad capital el 23 de julio. Toda una proeza para los estudiantes y futuros docentes.