El Gobierno Provincial realiza inspecciones hídricas en el yacimiento Cerro Negro

La Secretaría de Estado de Recursos Hídricos supervisa el uso y manejo del agua en el proyecto Cerro Negro, reforzando los controles ambientales y el cumplimiento de la normativa vigente.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, lleva adelante una serie de inspecciones técnicas en el proyecto minero Cerro Negro, operado por la empresa Newmont, ubicado en cercanías de la ciudad de Perito Moreno.

El recorrido, a cargo de los inspectores Miguel Giménez y Juan Andrade, comprende distintos sectores del yacimiento —entre ellos Eureka, Vein Zone, Marianas, Distrito Este, San Marcos, Emilia y Bajo Negro— además de puntos de control superficial en el Arroyo Telken, Río Pinturas y Arroyo Pirámides.

Estas inspecciones tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión y uso del recurso hídrico, así como evaluar las condiciones de drenaje, captación y control de efluentes en cada área operativa.

Asimismo, los equipos técnicos monitorean la implementación de sistemas de riego por cañones, parte del Plan de Recuperación de Mallines que se lleva adelante en conjunto con las empresas mineras que operan en la región, promoviendo el uso eficiente del agua y la restauración ambiental de los ecosistemas afectados por la actividad.

Con estas acciones, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con una gestión sostenible del agua, garantizando el control técnico y ambiental de los proyectos productivos y acompañando el desarrollo responsable de la minería en Santa Cruz.