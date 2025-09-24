El Gobierno Provincial reactivó la balanza de Caleta Paula

Durante la madrugada del miércoles 24 de septiembre, se reactivó la balanza provincial del Puerto de Caleta Paula en Caleta Olivia, un paso largamente esperado por la comunidad portuaria y los distintos actores vinculados a la actividad pesquera.



El funcionamiento de esta herramienta representa un avance concreto en la recuperación operativa del puerto, y en la mejora de los controles sobre el volumen de descargas. Este instrumento permitirá registrar con precisión las toneladas descargadas por cada embarcación, garantizando transparencia, trazabilidad y fortaleciendo el rol fiscalizador del Estado Provincial.



La reactivación se dio en el marco de la descarga del buque Pensacola, y fue acompañada por la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Stefany Grant, junto a Rubén Vedia y Jonathan Morales, agentes de la Secretaría.



Durante la jornada, la funcionaria y su equipo supervisaron el correcto funcionamiento del sistema y dialogaron con trabajadores portuarios. “Volver a poner en marcha esta balanza significa mucho más que una herramienta técnica, es un paso hacia una gestión más ordenada, más transparente y con un mayor compromiso hacia los recursos naturales y el trabajo local” expresó Grant. Además, destacó que el restablecimiento de este mecanismo refuerza el posicionamiento de Caleta Paula, como puerto operativo y competitivo.



Tras la recuperación de la operatividad, la funcionaria también resaltó: “Como Secretaría, estamos convencidos de que este tipo de acciones reflejan el compromiso de este gobierno con la sostenibilidad pesquera, el fortalecimiento de los puertos y la mejora de los sistemas de control. No hay desarrollo sin orden ni fiscalización”.



Desde la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, se valoró especialmente el acompañamiento de las y los trabajadores del puerto, así como el esfuerzo conjunto entre instituciones para lograr este avance. Se prevé que en las próximas semanas continúe el proceso de consolidación de herramientas de fiscalización en Caleta Olivia, como parte de un plan más amplio de fortalecimiento institucional.



Estas acciones, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se alinean con uno de los principales ejes de la gestión del gobernador Claudio Vidal, que es el de volver a mirar al mar, recuperar su potencial y transformarlo en una fuente genuina de empleo, desarrollo e integración para Santa Cruz.