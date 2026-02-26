El Gobierno Provincial profundiza controles laborales en estancias del departamento Río Chico

En el marco de las acciones de fiscalización y control laboral, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz, el RENATRE y la UATRE llevaron adelante inspecciones conjuntas en estancias del departamento de Río Chico, con el acompañamiento de la División Operaciones Rural (D.O.R.) local.

Los operativos se desarrollaron con normalidad y arrojaron resultados positivos, constatándose que casi la totalidad de los trabajadores relevados se encuentran debidamente registrados. Solo se detectaron dos casos de trabajadores sin registración, sobre los cuales se iniciaron las actuaciones correspondientes para su regularización.

Desde dichos organismos se brindó asesoramiento específico en materia de registración laboral, aplicación de la escala salarial vigente, recomendaciones en materia de seguridad e higiene y cumplimiento de la normativa aplicable, reforzando la importancia de garantizar las condiciones laborales adecuadas en el sector rural.

Estas acciones se inscriben en la política de fortalecimiento del trabajo formal y presencia territorial que impulsa el Gobierno Provincial encabezado por el Gobernador Claudio Vidal, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos laborales en todo el ámbito rural.