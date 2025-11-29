El Gobierno Provincial presente en el 66° aniversario de 28 de Noviembre con anuncios y agenda de trabajo



En el marco del 66° aniversario de la localidad, integrantes del Gabinete Provincial acompañaron este viernes a la comunidad en los actos oficiales, reafirmando el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con el desarrollo local, la planificación conjunta y el fortalecimiento institucional. La comitiva estuvo encabezada por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

Participaron también la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes; la ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el presidente del IDUV, Marcelo De La Torre; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; el presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez y la titular de LOAS, Claudia Pavez, entre otras autoridades y equipos técnicos.

Agenda de trabajo: educación, vivienda y articulación local

Durante la jornada, el Gobierno Provincial mantuvo diversas reuniones en la localidad. Elmiger detalló a LU14 Radio Provincia que uno de los ejes principales fue la evaluación del convenio entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y el Sindicato de Petroleros, Gas y Energías Renovables (SIPGER), que permitirá que la Escuela Industrial en Procesos Energéticos (EIPE) funcione provisoriamente en un espacio cedido por la organización gremial.

“Esto les dará a los estudiantes de la EIPE un lugar adecuado para continuar con las clases mientras se avanza en la construcción de su edificio definitivo”, explicó la ministra.

Asimismo, informó que a las 15 horas se realizó la entrega de 35 títulos de propiedad junto al IDUV. En estos momentos de celebración y alegría “nos hicimos presentes para entregar títulos de propiedad a los vecinos que tanto lo esperaban y, también avanzamos con otras acciones que aportan soluciones concretas a los ciudadanos”, indicó.

“Es tiempo de trabajo en equipo, diálogo y austeridad”

En su mensaje a la comunidad, Elmiger hizo referencia al reciente temporal que afectó a distintas localidades de la provincia y destacó el funcionamiento del COE provincial. “Me tocó asumir en medio del temporal, pero eso también te muestra la fortaleza de los equipos. En esta etapa, lo fundamental es la comunicación y el trabajo en conjunto entre Provincia y municipios. Solo así vamos a poder dar respuestas reales”, señaló.

Consultada sobre la situación económica y la demanda social en torno a las celebraciones populares, fue clara respecto al contexto actual: “La situación económica es crítica y exige austeridad. Las fiestas y eventos locales son decisión de cada municipio, pero desde el Gobierno Provincial seguimos presentes para acompañar, dialogar y trabajar juntos. Es tiempo de planificar y administrar con responsabilidad”.

En su intervención, la ministra subrayó que el actual contexto económico, tanto a nivel nacional como provincial, exige un ejercicio responsable y austero de la gestión pública. Explicó que ya no existen transferencias discrecionales desde Nación como en otros períodos y que, frente a este escenario, cada decisión debe priorizar el uso eficiente de los recursos y la planificación a largo plazo. “Es un momento crítico para la provincia y para los municipios; debemos administrar con prudencia, sostener el diálogo y enfocarnos en las necesidades prioritarias de la comunidad. La austeridad no es una opción, es una obligación para garantizar que las soluciones lleguen donde realmente se necesitan”, afirmó

Presencia del gabinete y acompañamiento permanente

Elmiger confirmó que gran parte del Gabinete Provincial se trasladó a la localidad para celebrar junto a los vecinos, mantener reuniones de trabajo y avanzar en temas de educación, empleo, producción y servicios esenciales.

“Las puertas del Ministerio de Gobierno están abiertas. Mi teléfono está a disposición de los intendentes y sus comunidades. Nuestro objetivo es trabajar codo a codo con cada localidad”, concluyó.