El Gobierno Provincial prepara la capacitación en maquinaria pesada para Puerto Santa Cruz

El Gobierno Provincial, a través de Distrigas S.A., anunció que la exitosa Capacitación en Manejo de Maquinaria Pesada llegará a Puerto Santa Cruz durante el mes de octubre. La iniciativa, que ya se convirtió en un hito en la provincia, busca seguir fortaleciendo el desarrollo profesional de los santacruceños, y brindar herramientas concretas para la inserción laboral.

El intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez, es el principal promotor de esta actividad en la localidad, y en coordinación con el Estado Provincial, gestionó con el subgerente de Relaciones de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A., Maximiliano Gómez, la llegada de tal programa. Esta oportunidad permitirá a los residentes adquirir habilidades técnicas de alta demanda en sectores como la construcción, la minería y la obra pública.

​Un recorrido sin precedentes

​Este programa de formación ya ha marcado un antes y un después en siete localidades de la provincia, registrando una participación masiva de 1.330 personas. Las capacitaciones han demostrado su relevancia y gran acogida en distintas zonas, adaptándose a las necesidades laborales de cada una:

​-Pico Truncado: Con 360 participantes, se enfocó en el sector petrolero.

​-La Cuenca Carbonífera (28 de Noviembre y Río Turbio): 325 personas se capacitaron para el rubro minero y la obra pública.

​-Perito Moreno: 75 inscriptos se prepararon para el sector minero.

​-Puerto Deseado: 155 participantes se orientaron a las tareas portuarias y la construcción.

​-Jaramillo: 55 personas demostraron el alcance del programa en localidades más pequeñas.

​-Río Gallegos: 200 personas se formaron en la capital provincial.

​-Los Antiguos: 160 participantes se enfocaron en la agricultura y el mantenimiento de caminos.

​Formación para el empleo y el desarrollo

​El éxito del programa radica en su capacidad para ofrecer una formación teórica y práctica, que culmina con una certificación oficial. Esto no sólo mejora el currículum de los participantes, sino que también crea un registro provincial de operadores calificados, facilitando que las empresas públicas y privadas contraten mano de obra local.

​Con la llegada de esta capacitación a Puerto Santa Cruz, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con el desarrollo económico y la creación de oportunidades para sus habitantes. La fecha y el lugar exacto del curso se anunciarán en los próximos días.