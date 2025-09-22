El Gobierno Provincial participó en la Fiesta de la Primavera Amarilla de Caleta Olivia

Ayer domingo 21 de septiembre, el Estadio Municipal de Caleta Olivia se convirtió en el epicentro de alegría e integración comunitaria con la celebración de la Fiesta de la Primavera Amarilla. La jornada, organizada por la Fundación Flota Amarilla contó con el acompañamiento de distintas Carteras de Gobierno y la Municipalidad de Caleta Olivia.



Durante la propuesta, la comunidad disfrutó de una fiesta que incluyó shows en vivo, demostraciones deportivas, una carpa con más de 30 artesanos, exhibición de autos de carrera, autobombas y el barco de la Flota Amarilla.



Además, se realizaron diversas atenciones en salud, como medición de riesgo cardiovascular, controles glucémicos y asesoramiento en anticoncepción y salud sexual y reproductiva, gracias a la participación del Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Secretaría de Estado de Políticas Sanitarias.



“La promoción y prevención en salud se fortalece con determinadas estrategias, una de las principales y de mayor relevancia son las actividades en terreno o extramuros, como la que se realizó en el Estadio Municipal de Caleta Olivia. Con este tipo de acciones se puede abordar con mayor eficacia a los grupos poblacionales”, destacó Daniela Carod, titular de la Secretaría de Estado de Políticas Sanitarias, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente.





Por otra parte, la funcionaria provincial resaltó la importancia del trabajo intersectorial, mancomunado entre instituciones, entes, fundaciones, y con la participación activa de distintos actores sociales. “Estos eventos de gran participación comunitaria, no sólo refuerzan las acciones preventivas, sino que también generan redes para un trabajo sociocomunitario conjunto, motivando a todos a seguir trabajando por el bien de la población”, añadió.



En ese contexto, se hicieron también presentes el intendente de la ciudad, Pablo Carrizo y la senadora Natalia Gadano, quien manifestó: “Hoy celebramos la Fiesta de la Primavera. En Caleta Olivia celebramos la vida, la amistad, la juventud y la fuerza de los sueños. En conjunto con la Fundación Flota Amarilla, la Municipalidad de Caleta Olivia, empresas y ONGs, organizamos una jornada para todas las familias”.



En ese sentido, el intendente Pablo Carrizo, indicó: “Este evento nos recuerda que, cuando trabajamos unidos, podemos construir espacios de alegría y esperanza. Con esa misma fuerza, seguimos comprometidos, trabajando para que nuestra comunidad tenga nuevas oportunidades para todos”.



Finalmente, el presidente de la Fundación Flota Amarilla, Javier Maldonado, sostuvo que no importa quién haga el evento, sino que estén todos juntos en un mensaje de paz social y de unidad. “Necesitamos trabajar en conjunto y estoy feliz de ver tanta juventud y las familias que llegaron a compartir en este evento, como muchos que hemos organizado en los diferentes barrios de nuestra ciudad”, cerró.