El Gobierno Provincial participó del acto de asunción del nuevo jefe del Departamento Naval Santa Cruz

En un emotivo acto de reconocimiento acto que tuvo lugar en la Subjefatura del Apostadero Naval, se puso en funciones al nuevo jefe del Departamento Naval Santa Cruz y Apostadero Naval Río Gallegos, Capitán de Navío de Infantería de Marina, Horacio Rodrigo Sánchez, quien reemplazará al Capitán de Navío, Humberto Javier Barriga.

Esta mañana, la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, se hizo presente en la ceremonia de puesta en funciones del flamante jefe del Departamento Naval Santa Cruz y Apostadero Naval Río Gallegos, Capitán de Navío de Infantería de Marina, Horacio Rodrigo Sánchez; y de retiro del Capitán de Navío, Humberto Javier Barriga. La misma tuvo lugar en la terraza de la Subjefatura del Apostadero Naval, sita en avenida Almirante Brown y España de la ciudad capital de la provincia.

En ese contexto, la funcionaria provincial, destacó que hoy se hizo presente en tan importante acto en representación del Gobierno Provincial, a los efectos de expresar el más profundo reconocimiento al jefe de Departamento Naval Santa Cruz y Apostadero Naval Rio Gallegos, Humberto Javier Barriga, quien culminó hoy una destacada trayectoria al servicio de la Patria. Asimismo, remarcó que su carrera ha sido ejemplo de vocación, liderazgo y compromiso, valores que trascienden el ámbito militar y fortalecen el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado en favor del bienestar y la seguridad de nuestra comunidad.

“Agradecemos profundamente su entrega, su profesionalismo y su permanente disposición al servicio público. Su legado permanecerá como referencia para las generaciones futuras. Le deseamos un retiro pleno, con la satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento de toda la sociedad”, agregó.

Finalmente, hizo llegar el mensaje del gobernador Claudio Vidal a la autoridad saliente como así también al flamante, flamante Jefe del Departamento Naval Santa Cruz y Apostadero Naval Río Gallegos, Capitán de Navío de Infantería de Marina, Horacio Rodrigo Sánchez.