El Gobierno Provincial llevó a cabo Jornadas Intersectoriales en el Barrio Los Lolos de Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz, llevó a cabo el pasado fin de semana una nueva Jornada Intersectorial en el Barrio “Los Lolos” de la capital provincial. Durante la misma, se concretó una amplia propuesta de servicios y actividades gratuitas para la comunidad. La iniciativa tuvo continuidad este domingo, en la intersección de Marino Ayuso y Doctor Sotomayor Quilca.

Al respecto, vecinas y vecinos pudieron acceder a campañas de vacunación y controles a través del tráiler de salud del Ministerio de Salud y Ambiente. También participó el Ministerio de Gobierno, ofreciendo asesoramiento y gestiones registrales a través de Registro Civil Móvil.

Por su parte, la Secretaría de políticas para la Igualdad e Integración brindó asesoramiento a mujeres y diversidades, mientras que las infancias pudieron disfrutar de un rincón lúdico infantil con juegos, chocolate caliente y tortas fritas. En este contexto, la secretaria de Estado de Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli resaltó la articulación con las organizaciones y con los distintos entes gubernamentales, que permiten una mayor cercanía con los titulares de cada barrio.

Además, se contó con la colaboración y participación activa de organizaciones civiles, que colaboran en la logística y organización, consolidando un trabajo articulado entre el Estado y la comunidad.