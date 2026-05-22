El Gobierno Provincial invierte $500.000.000 en 15 municipios a través del PAINA

Con la inauguración oficial del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, y la implementación de programas clave, el Gobierno de Santa Cruz busca un abordaje integral y preventivo, para proteger a niños y adolescentes, adaptándose a la complejidad social actual, y promoviendo la capacitación continua de todos los actores involucrados.

Desde la gestión del gobernador Claudio Vidal, el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, acompañado por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso encabezó la apertura del Consejo, donde están participando equipos técnicos de diferentes localidades del interior provincial. Vale destacar también que se encontraba presente la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, autoridades de la justicia y de la municipalidad local.

Abordaje integral y prevención en el territorio

Santa Cruz se compromete con un abordaje integral de las infancias, basándose en la Ley Nacional 26061 y la Ley Provincial 3062, promulgada en 2009. Este enfoque busca involucrar a todos los actores para enfrentar la creciente complejidad social que atraviesa a cada localidad.

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Georgion destacó que este espacio representa “un paso fundamental para coordinar y fortalecer las políticas públicas, destinadas a la protección de la niñez y adolescencia en Santa Cruz”.

Por su parte, el jefe comunal capitalino Pablo Grasso en sus palabras destacó el rol que llevan adelante los equipos técnicos de Niñez, subrayando que estos encuentros “generan políticas públicas en el abordaje para los derechos de las infancias. Es necesario seguir acordando juntos para llegan a quienes esperan las respuestas, y a la vez destacó la labor de la justicia y felicito a la provincia, de la mano de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que realizan un enorme trabajo en pos de la infancia”.

La provincia ha planteado un cambio en la matriz de intervención social, priorizando la prevención en el territorio. Se enfatiza que los equipos son “del territorio” y no sólo “van al territorio”, lo que implica un conocimiento profundo de las realidades locales. Se realizan capacitaciones permanentes y se articulan equipos en diversas localidades, como la cuenca, San Julián, Pico Truncado, Caleta Olivia y Puerto Deseado.

Programas Clave

Tragedias como la muerte de Lucio, Tiago Quipildor y Ángel López han impulsado la creación y el fortalecimiento de programas esenciales:

Crecer Enredados: Este programa surge de una ley nacional de capacitación federal obligatoria y permanente. Su objetivo es visibilizar situaciones de vulneración de derechos y capacitar a los agentes de los tres poderes del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo) para que puedan denunciar. Actualmente, cuenta con alrededor de 2.500 inscriptos.

PAINA (Programa de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia): Un programa de atención integral para las autoridades de niñez y para los 15 municipios y 5 comisiones de fomento. Representa un recurso económico de 500.000.000 de pesos, considerado una inversión crucial para las infancias de cada localidad, a pesar del complejo contexto económico-social. Se invita a las pocas localidades que aún no han firmado el PAINA a sumarse.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.