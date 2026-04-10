El Gobierno Provincial inicia la construcción de la primera etapa de 120 nuevas viviendas para familias de Río Gallegos

Se trata de uno de los compromisos anunciados por el gobernador Claudio Vidal. Esta obra que fue licitada el pasado mes de octubre, permitirá concretar el sueño de la vivienda propia y tiene un plan de ejecución de 10 meses.

El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Marcelo Latorre, acompañado por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, encabezó esta tarde, la puesta en marcha de la obra en las manzanas 1498 y 1505 para dar respuesta al déficit habitacional. Este proyecto del Gobierno de la Provincia, financiado mediante el Fondo UNIRSE, contempla unidades de 50 metros cuadrados con un plazo de ejecución de diez meses.

La iniciativa garantiza transparencia mediante la reciente publicación del padrón de beneficiarios en el Boletín Oficial, permitiendo el control social de los adjudicatarios.

El inicio de la construcción de estas unidades habitacionales representa la materialización de los compromisos asumidos por el Gobierno de Claudio Vidal el pasado primero de mayo en la capital santacruceña.

Proceso licitatorio

El acto administrativo de licitación de obra para la construcción de las 120 viviendas, se realizó en el mes de octubre de 2025. En la oportunidad, se dio a conocer que las nuevas unidades habitacionales estarán distribuidas en seis manzanas —N°1498, 1499, 1500, 1501, 1504 y 1505—, ubicadas entre las calles N°32 y N°38.

Calidad constructiva y estándares de obra

El desarrollo del proyecto se ejecutará de forma escalonada sobre seis manzanas estratégicas ubicadas entre las calles 32 y 38, en las adyacencias del autódromo local. El titular del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo de la Torre, destacó que el foco está puesto en la infraestructura de alta gama: “No sólo cumplimos con la palabra, sino con el compromiso de las viviendas de calidad que está entregando el Gobierno”, afirmó el funcionario.

Las viviendas, de tipología planta baja con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, cuentan con un sistema tradicional de hormigón armado y mampostería de ladrillo cerámico. Latorre subrayó que se utilizan materiales de primera línea, incluyendo techos de chapa galvanizada y aberturas de aluminio, contrastando con obras inconclusas de años anteriores. “Va a ser la primera entrega de viviendas gestionada y construida íntegramente en el Gobierno de Claudio Vidal; uno va a poder comparar la calidad de una gestión con la otra”, enfatizó.

Inversión estratégica y servicios

Con una inversión que ronda los 1.200 millones de pesos por manzana, es decir más de $8.200 millones en total, el plan integral contempla no solo la edificación, sino la provisión de servicios esenciales como red de agua, electricidad y calefacción por gas. Las unidades se entregarán con terminaciones completas, incluyendo pisos cerámicos y muros medianeros. “El plazo de obra es de diez meses y la empresa a cargo de este sector ya se encuentra trabajando en el terreno”, detalló el referente del IDUV respecto a la celeridad de los trabajos.

Transparencia y acceso a la información

De forma paralela al avance de las máquinas en el barrio San Benito, el IDUV avanzó en la regularización administrativa para brindar previsibilidad a los vecinos. La publicación del padrón actualizado en el Boletín Oficial busca eliminar la discrecionalidad y asegurar que las familias que realmente lo necesitan accedan al techo propio.

Al respecto, el funcionario explicó que este ordenamiento es el resultado de un relevamiento exhaustivo realizado en cada localidad. “Estamos publicando el padrón actualizado de Río Gallegos para que la información sea transparente y esté a la vista de todos los vecinos de la provincia”, concluyó Latorre, anticipando que el cronograma de publicaciones continuará con el resto de las ciudades del interior.