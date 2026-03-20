El Gobierno Provincial inaugura el Colegio Secundario N° 43 en Caleta Olivia

Será mañana viernes 20 de marzo a las 8:00, cuando las autoridades provinciales inauguren el edificio propio del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 43 en Caleta Olivia, una obra que estuvo paralizada durante más de una década y ahora se concreta en respuesta a un histórico reclamo de la comunidad educativa.

Ubicado en América del Sur N° 580, en el barrio 17 de Octubre, el nuevo edificio permitirá que la institución deje de compartir espacios con la EPP N° 79, situación que durante años condicionó el normal desarrollo de las actividades escolares.

La finalización de esta obra se enmarca en la decisión del gobierno que encabeza Claudio Vidal de reactivar proyectos inconclusos y avanzar en la mejora de la infraestructura educativa en toda la provincia.

Tras años de espera, la comunidad educativa del CPES N° 43 contará finalmente con un edificio propio, marcando un avance significativo en materia de infraestructura escolar y acceso a una educación pública en condiciones adecuadas.

Memoria descriptiva

El establecimiento cuenta con una superficie total construida de 793,40 m², proyectada para responder a las necesidades del nivel secundario con espacios funcionales, modernos y accesibles.

El edificio fue ejecutado mediante el sistema constructivo Steel Framing, una tecnología que se destaca por su flexibilidad, durabilidad y eficiencia energética.

En cuanto a su infraestructura, el proyecto contempla:

Sector Pedagógico:

Cinco (5) aulas

Un (1) laboratorio

Un (1) taller de artística

Sector de Gobierno:

Una (1) secretaría

Una (1) vicerrectoría

Una (1) rectoría

Una (1) sala de profesores

Un (1) departamento de orientación

Sector de Servicios:

Un (1) sanitario para docentes

Un (1) office

Un (1) núcleo de sanitarios para estudiantes, diferenciados por sexo

Un (1) sanitario para personas con movilidad reducida

Una (1) sala de máquinas

Una (1) portería

Además, el edificio cuenta con carpintería de aluminio anodizado color blanco, equipada con doble vidriado hermético (DVH) y vidrios de seguridad en todos los espacios.

El sistema de calefacción es central por aire caliente, diseñado conforme a un cálculo de balance térmico que garantiza condiciones óptimas de confort para toda la comunidad educativa.

La obra responde a una necesidad concreta del nivel secundario en la localidad y se enmarca en un conjunto de intervenciones que impulsa el Gobierno de Santa Cruz para mejorar las condiciones de enseñanza en distintas localidades de la provincia.