El Gobierno Provincial impulsa una agenda en común con el Colegio de Escribanos

El ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, recibió a las autoridades del Colegio de Escribanos donde dialogaron sobre el trabajo en conjunto para generar políticas de modernización y optimizar el servicio.

“Mantuvimos una reunión muy productiva con el Colegio de Escribanos, en la que se acordó trabajar de manera conjunta en una agenda común orientada a fortalecer la atención a los vecinos”, explicó el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela.

El funcionario provincial destacó que, durante el encuentro, pusieron en valor la importancia de avanzar en la modernización de los sistemas, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, la capacitación permanente de los equipos de trabajo y la incorporación del equipamiento necesario para optimizar el servicio.

Además, se planteó la necesidad de generar estadísticas y de impulsar la apertura de nuevos registros en distintos puntos de la provincia.

“Estas acciones resultan fundamentales para garantizar un servicio más ágil, transparente y accesible, que responda a las necesidades de la comunidad y contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, sostuvo Brizuela.

Al concluir, remarcó que “nuestro compromiso es seguir impulsando espacios de articulación con las instituciones, para construir soluciones que beneficien a toda la sociedad santacruceña”.