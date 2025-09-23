El Gobierno Provincial impulsa mejoras en la red de riego de Gobernador Gregores

Con la planificación de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos de Santa Cruz se están ejecutando trabajos clave para mejorar el abastecimiento de agua a sectores productivos, con mano de obra y contratistas locales.



El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, informó que avanzan las obras de limpieza, reconstrucción y extensión de canales de riego del sistema público de abastecimiento de agua, en la localidad de Gobernador Gregores.



La planificación y supervisión de las tareas, está a cargo de la delegación local de la Secretaría de Recursos Hídricos, conducida por la ingeniera Julieta Askenazi, en coordinación con los sectores productivos de la zona.



Los trabajos se realizan mediante licitación y contratación de una empresa privada local, lo que permite generar actividad económica en la comunidad. Asimismo, las obras cuentan con mano de obra local y el uso de equipos aportados por empresarios de la localidad, consolidando el compromiso del Gobierno Provincial de priorizar a proveedores santacruceños.



Estas acciones buscan garantizar el abastecimiento de agua para la producción, fortaleciendo la infraestructura hídrica de Gobernador Gregores, y acompañando el desarrollo de sus sectores productivos.