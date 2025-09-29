El Gobierno Provincial impulsa la capacitación minera para garantizar trabajo santacruceño

La capacitación y formación laboral de los jóvenes santacruceños dejó de ser una promesa para convertirse en una política de Estado. El reciente inicio de las prácticas profesionalizantes del Ciclo de Formación para el Trabajo marca un paso decisivo hacia una minería con más oportunidades para quienes nacieron y viven en esta tierra.

El programa es impulsado por el Gobierno Provincial junto al Consejo Provincial de Educación (CPE) y la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz).

Este dispositivo, que alcanzó a 400 jóvenes de distintas localidades, no es una iniciativa aislada, sino parte de una estrategia integral del Gobierno de Claudio Vidal para garantizar que los santacruceños sean protagonistas del desarrollo productivo provincial.

Una política coherente con la nueva Ley 90/10

La formación de nuevos trabajadores para la minería se complementa directamente con la reforma de la Ley N° 3.141 (ex 70/30), que ahora establece que el 90% de los empleados en obras y proyectos deberán ser residentes santacruceños.

Esta modificación, aprobada por la Legislatura Provincial, refuerza el compromiso del Estado con la defensa del empleo local.

El nuevo esquema incorpora además controles más rigurosos para certificar la residencia real de los trabajadores, luego de haberse detectado múltiples casos de falsos domicilios —en algunos registros, hasta 30 personas declaraban vivir en una misma dirección— para acceder a los beneficios de la ley anterior.

La capacitación minera que hoy se dicta en Santa Cruz tiene una mirada de futuro, preparar a las próximas generaciones para incorporarse a un sector estratégico que genera empleo, inversión y valor agregado dentro del territorio provincial.

Durante tres meses, los jóvenes participaron de instancias teóricas en campos como operación minera, limpieza, gastronomía y hotelería campamentaria, y vigilancia en régimen minero.

Esta semana comenzaron sus prácticas profesionalizantes en distintos yacimientos, acompañados por instructores y profesionales del sector.

“Este programa nos llena de orgullo porque representa un cambio profundo: dejamos atrás años de discursos para pasar a los hechos”, expresó Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación.

“Formar a nuestros jóvenes para el trabajo real, con herramientas concretas, es construir soberanía desde la educación”, agregó.

Rasgido también destacó que el vínculo entre educación y producción “es una decisión política del gobernador Claudio Vidal”.

“El gobernador nos pidió que nos vinculemos más con la vida productiva de la provincia. Eso significa generar oportunidades reales de trabajo, fortalecer la formación técnica y abrir el camino para que los santacruceños puedan desarrollarse en su tierra”, subrayó.

El nuevo modelo productivo que impulsa el Gobierno Provincial pone el acento en la capacitación local, la ocupación santacruceña y la transparencia en los mecanismos de contratación.

Con la Ley 90/10 como marco y los programas de formación profesional en marcha, la provincia avanza en un camino de soberanía laboral y desarrollo sustentable.