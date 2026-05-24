El Gobierno Provincial hizo entrega de nuevos equipos de calefacción en la Escuela Primaria N° 64 de Las Heras

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, lleva adelante el Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, en toda la provincia, para dar respuesta a las necesidades de cada institución.

En este marco, se concretó la entrega de nuevos equipos de calefacción para la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPP) Nº 64, de Las Heras. Esta acción forma parte de la inversión continua que tiene como fin garantizar mejores condiciones edilicias, que acompañen la transformación de la educación en la provincia.

Calefacción y más renovaciones

Con respecto a las especificaciones técnicas del inicio de la obra en el establecimiento escolar, la directora general regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes, detalló que se trata de una intervención integral que contempla la entrega de dos primeros equipos, y el posterior cambio total de cinco equipos de calefacción por aire: cuatro de la marca MIDEA de 34.000 kilocalorías, y uno de la marca CIROC de 45.000 kilocalorías.

Asimismo, señaló que el proyecto incluye la renovación de la instalación de las cañerías de gas, la colocación de termostatos y tableros eléctricos nuevos, la reparación del cielo raso de las dos salas de máquinas y las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de los dos equipos de calefacción, ubicados en el gimnasio de la institución.

Equipamiento para un ambiente óptimo

Por su parte, la directora de la EPP Nº 64, Valeria Mortara, expresó el profundo agradecimiento de toda la comunidad escolar hacia todos aquellos que hicieron posible la llegada de los nuevos equipos, que esperaban con gran ansiedad.

En ese sentido, remarcó la enorme trascendencia de recibir este equipamiento, para que la escuela pueda encontrarse en las condiciones óptimas y necesarias que aseguren el normal dictado de las clases diarias.