El Gobierno Provincial garantiza los puestos de trabajo docente

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz ratificó este viernes su voluntad de diálogo con el sector docente y confirmó la decisión política de garantizar todos los puestos de trabajo del sistema educativo, asegurando que ningún docente perderá cargos ni horas cátedra.

La reunión se llevó adelante en la ciudad de Río Gallegos en el marco de la subcomisión laboral que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la participación de representantes del Poder Ejecutivo Provincial, autoridades del Ministerio de Trabajo y delegados de los gremios docentes ADOSAC y AMET.

Ante el planteo de los gremios, el Poder Ejecutivo informó una serie de medidas orientadas a brindar previsibilidad al sistema educativo y dar respuesta a los requerimientos sindicales.

Entre las definiciones comunicadas se confirmó que se emitirá una nueva resolución del Consejo Provincial de Educación que permitirá encuadrar los resguardos hasta el 31 de marzo de 2026, en el marco de la Resolución 691/2025.

Asimismo, el Ejecutivo ratificó que no se realizará ninguna baja de cargos ni de horas cátedra por disminución de matrícula, mientras que las Plantas Orgánicas Funcionales serán analizadas en el ámbito de las subcomisiones laborales, tal como lo solicitaron las organizaciones gremiales.

También se recordó que durante la paritaria docente 2025 el Poder Ejecutivo había presentado una propuesta integral que contemplaba el resguardo de cargos y horas cátedra para todo el ciclo lectivo 2026, iniciativa que quedó registrada en las actas paritarias de noviembre del año pasado y que en ese momento fue rechazada por el gremio ADOSAC.

Durante la reunión se definió además un cronograma de trabajo para el mes de marzo, con encuentros previstos para los días 10, 12, 17, 19, 25, 27 y 31, con el objetivo de continuar analizando la situación laboral docente y las distintas plantas funcionales del sistema educativo.

Por otra parte, el Ejecutivo informó que la Justicia rechazó el recurso de amparo presentado contra el Acuerdo 716/2025, por lo que dicho régimen continúa vigente para los docentes que se desempeñan en las escuelas técnicas de la provincia.

Desde el Gobierno Provincial destacaron que estas instancias forman parte del proceso de diálogo institucional que se viene sosteniendo con los sindicatos docentes. En ese marco también se recordó que, a pedido de las organizaciones gremiales, se dispuso la postergación de los ofrecimientos de cargos y horas cátedra previstos inicialmente para febrero, la derogación de la Resolución 312/26 sobre el ítem “otros títulos”, la creación de una comisión para investigar irregularidades denunciadas en la Junta de Clasificación y la continuidad de las afectaciones solicitadas por los gremios.

Todo lo actuado quedó reflejado en el acta celebrada hoy en la sede del Ministerio de Trabajo, con la participación de César Alegre, Mónica Galván, Miguel Del Plá, Marcelo Ferlatti y Patricia Albornoz por ADOSAC, y Gustavo Basiglio y Enrique Lucero por AMET. Por el Poder Ejecutivo participaron Oscar Barrientos y Pedro Gojan, y por el Ministerio de Trabajo Emilia Alvarado.

En ese marco, el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, destacó que el Gobierno Provincial mantiene la decisión de sostener el diálogo y brindar previsibilidad al sistema educativo.

“La voluntad política del Gobierno es garantizar todos los puestos de trabajo. Ningún docente va a perder ni horas ni cargos.”, expresó.