El Gobierno Provincial fortaleció la implementación de Energía Santa Cruz con una jornada de capacitación en Río Gallegos

En el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Claudio Vidal para garantizar el acceso a servicios esenciales, este viernes se realizó una jornada de capacitación destinada a los equipos del programa Energía Santa Cruz que trabajan en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Río Gallegos.

La actividad tuvo lugar en la Sala de Situación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, que conduce la ministra Luisa Cárdenas, y estuvo orientada a los agentes referentes del subsidio energético domiciliario en la capital provincial.

La directora del programa provincial, Melanie Van Thienen, encabezó el encuentro, donde se actualizaron contenidos vinculados al régimen de subsidio nacional, herramientas de gestión administrativa y criterios de atención a titulares de derecho. Además de reforzar conocimientos técnicos, la jornada permitió unificar criterios de trabajo y fortalecer la articulación entre los equipos territoriales.

Desde la Secretaría de Estado de Políticas para el Desarrollo Local, a cargo de Cecilia Cortés destacaron que la formación continua es clave para optimizar la implementación de los programas provinciales y asegurar que cada familia reciba información clara, acompañamiento adecuado y respuestas concretas.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Provincial consolida una gestión que prioriza la capacitación de sus equipos y el fortalecimiento de dispositivos comunitarios, garantizando un acceso más eficiente y transparente a los subsidios energéticos en todo el territorio.