El Gobierno Provincial firmó convenios para extender la red de gas a vecinos de Caleta Olivia

La iniciativa que forma parte del Plan de Obras que impulsa el gobernador Claudio Vidal, beneficiará a familias de los barrios René Favaloro y Patagonia de Caleta Olivia. Este proyecto fundamental para la localidad, comenzará en un plazo de 15 días.

En esta jornada, en la Unión Vecinal del barrio Rotary de Caleta Olivia, se llevó adelante la firma de convenios para avanzar con la extensión de la red de gas de los barrios René Favaloro y Patagonia. Se trata de un avance significativo para el acceso a un servicio esencial en la comunidad.

Diálogo abierto con la comunidad

Durante el acto de rubrica, se hicieron presente por el Ejecutivo Provincial el coordinador de Gobierno, Javier Aybar, y el gerente de Distrito Caleta Olivia de la empresa Distrigas S.A., Ramón Herrera, mientras que por el Municipio Local lo hizo, su titular Pablo Carrizo.

Además de la firma de convenio, las autoridades generaron un espacio de diálogo abierto con los vecinos, quienes pudieron realizar consultas y despejar dudas respecto a la obra y su ejecución.

Articulación de la Provincia con el Municipio

Por su parte, el intendente Pablo Carrizo destacó el trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno Provincial, en el marco de las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal, como eje fundamental para avanzar en este tipo de obras.

Además, remarcó la importancia de continuar fortaleciendo estas acciones que permiten mejorar la calidad de vida de la comunidad, garantizando el acceso a servicios básicos esenciales.