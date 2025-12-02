El Gobierno Provincial entregó títulos de propiedad a familias de Puerto Santa Cruz

En el marco del 147° Aniversario de Puerto Santa Cruz, este lunes 1° de diciembre, el Gobierno de Santa Cruz a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) realizó la entrega de títulos de propiedad a familias de la localidad.

En representación del Gobernador Claudio Vidal, encabezó el acto la ministra de Gobierno Belén Elmiger, quien estuvo acompañada por el intendente local, Juan Manuel Bórquez: el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo de La Torre presidente del IDUV; la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, asistiendo además autoridades provinciales y de la comunidad.

En esta oportunidad, más de 20 familias accedieron a su correspondiente título; luego de un trabajo conjunto entre la dirección de escrituraciones del IDUV y la escribana a cargo María de Los Milagros Manucci.

En ese sentido, es importante destacar que el Gobierno de Santa Cruz, a través del IDUV, encomendó la tarea de trabajar fuertemente en los procesos administrativos que permiten llegar a esta instancia y brindar tranquilidad a cada familia santacruceña.